Sportsdaily
Блог

Это случилось🔥 Впервые в истории девушка сыграла за мужскую команду по американскому футболу

Клубы Клубы
Американский футбол Американский футбол

Вошла в историю.

Девушку зовут Лейлани Армента - из-за многочисленных травм команды Университета штата Джексон тренеры были вынуждены выпустить в матче мужских команд именно ее.

HBCU football: 5 Takeaways from Week 4 of the season

Тут есть определенная ирония судьбы, дело в том, что Университет штата Джексон относится к особой категории вузов на территории США, созданных специально для обучения негритянского населения. Необходимость в создании подобного рода заведений в стране возникла в связи с отменой рабства к 1865 году по окончании Гражданской войны.

А ирония в том, что Лейлани не является афроамериканкой, но историческое достижение теперь навсегда принадлежит ей.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий