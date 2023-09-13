Вошла в историю.

Девушку зовут Лейлани Армента - из-за многочисленных травм команды Университета штата Джексон тренеры были вынуждены выпустить в матче мужских команд именно ее.

Тут есть определенная ирония судьбы, дело в том, что Университет штата Джексон относится к особой категории вузов на территории США, созданных специально для обучения негритянского населения. Необходимость в создании подобного рода заведений в стране возникла в связи с отменой рабства к 1865 году по окончании Гражданской войны.

А ирония в том, что Лейлани не является афроамериканкой, но историческое достижение теперь навсегда принадлежит ей.