❤️🔥 «Величайший спортсмен всех времен». Джокович привез 24-й «шлем» в Белград. Такой прием получала не каждая футбольная команда 🥹🥹
Новак Джокович вернулся в Сербию после победы на US Open.
Легендарному теннисисту устроили незабываемый прием. Пожалуй, что можно снимать фильм.
Напомним, что серб выиграл 24 «Большой шлем», одолев в финале россиянина Даниила Медведева.
Фанаты разделили счастливый момент.
💭 «Да благословит Бог величайшего теннисиста, который когда-либо жил!! И да благословит Бог Новака Джоковича».
💭 «Через сколько времени уже переименуют аэропорт Белграда в его честь?»
💭 «Боже, почему я плачу?»
💭 «Великий».
💭 «Как много любви только для него. Красиво. Он заслуживает всего этого».
💭 «Величайший спортсмен всех времен».
Погрузитесь в этот праздник.
2 комментария