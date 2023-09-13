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❤️‍🔥 «Величайший спортсмен всех времен». Джокович привез 24-й «шлем» в Белград. Такой прием получала не каждая футбольная команда 🥹🥹

Новак Джокович Новак Джокович
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Новак Джокович вернулся в Сербию после победы на US Open.

Легендарному теннисисту устроили незабываемый прием. Пожалуй, что можно снимать фильм.

Напомним, что серб выиграл 24 «Большой шлем», одолев в финале россиянина Даниила Медведева.

Фанаты разделили счастливый момент.

💭 «Да благословит Бог величайшего теннисиста, который когда-либо жил!! И да благословит Бог Новака Джоковича».

💭 «Через сколько времени уже переименуют аэропорт Белграда в его честь?»

💭 «Боже, почему я плачу?»

💭 «Великий».

💭 «Как много любви только для него. Красиво. Он заслуживает всего этого».

💭 «Величайший спортсмен всех времен».

Погрузитесь в этот праздник.

2 комментария

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Korn-pop
Топ из топов. Круто, что живем в одно время с величайшими спортсменами и наблюдаем за их рекордами и величием.
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Konstantin PaZITIFFF
Обожаю Новака. Величайший. 🔥
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