Новак Джокович вернулся в Сербию после победы на US Open.

Легендарному теннисисту устроили незабываемый прием. Пожалуй, что можно снимать фильм.

Напомним, что серб выиграл 24 «Большой шлем», одолев в финале россиянина Даниила Медведева.

Фанаты разделили счастливый момент.

💭 «Да благословит Бог величайшего теннисиста, который когда-либо жил!! И да благословит Бог Новака Джоковича».

💭 «Через сколько времени уже переименуют аэропорт Белграда в его честь?»

💭 «Боже, почему я плачу?»

💭 «Великий».

💭 «Как много любви только для него. Красиво. Он заслуживает всего этого».

💭 «Величайший спортсмен всех времен».

Погрузитесь в этот праздник.