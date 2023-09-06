😱 «Как легко потерять свою жизнь». Иностранцы реагируют на русского паркурщика, который был в шаге от смерти
В англоязычных пабликах активно обсуждают видео четырехлетней давности, которое обрело «вторую молодость» на просторах интернета.
Все очень просто: паркурщик прыгал по крыше и... смотрите сами. В видео присутствует нецензурная лексика.
Очень сильно повезло. Разумеется, герой видео оказался русскоязычным.
Комментарии получились самыми разными.
💭 «Я: Это слишком опасно.
Парень на видео: говорит на русском.
Я: Понятно».
💭 «Как легко потерять свою жизнь».
💭 «Это просто безумие».
💭 «Я думаю, что он наконец-то нашел тот прилив адреналина, который искал».
💭 «Кто-нибудь так же впечатлен тем, насколько прочны эти провода? Они не только испортили его прыжок, но и спасли ему жизнь».
💭 «Как человек, который был близок к тому, чтобы упасть со скалы, я понимаю этот истерический смех в конце».
💭 «Напоминает случай, когда тип упал с крыши в бассейн. Там были сантиметры от бетона».
💭 «Ему так повезло, что его друзья были там... Представьте, если бы он делал это в одиночку...»
Я обос..ался за него!