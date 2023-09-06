Sportsdaily
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😱 «Как легко потерять свою жизнь». Иностранцы реагируют на русского паркурщика, который был в шаге от смерти

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В англоязычных пабликах активно обсуждают видео четырехлетней давности, которое обрело «вторую молодость» на просторах интернета.

Все очень просто: паркурщик прыгал по крыше и... смотрите сами. В видео присутствует нецензурная лексика.

Очень сильно повезло. Разумеется, герой видео оказался русскоязычным.

Комментарии получились самыми разными.

💭 «Я: Это слишком опасно.

Парень на видео: говорит на русском.

Я: Понятно».

💭 «Как легко потерять свою жизнь».

💭 «Это просто безумие».

💭 «Я думаю, что он наконец-то нашел тот прилив адреналина, который искал».

💭 «Кто-нибудь так же впечатлен тем, насколько прочны эти провода? Они не только испортили его прыжок, но и спасли ему жизнь».

💭 «Как человек, который был близок к тому, чтобы упасть со скалы, я понимаю этот истерический смех в конце».

💭 «Напоминает случай, когда тип упал с крыши в бассейн. Там были сантиметры от бетона».

💭 «Ему так повезло, что его друзья были там... Представьте, если бы он делал это в одиночку...»

1 комментарий

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strelnik.nik.1990@icloud.com
Хорошо на толчке сидел при просмотре!
Я обос..ался за него!
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