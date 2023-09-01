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🔞 «Никогда не ношу ничего лишнего». Ринг-герл Аполлонию Ллевелин никто не знал еще год назад, но в январе все изменилось 😲

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Ринг-герл Аполлония Ллевелин ошеломила фанатов новыми откровенными фотографиями.

23-летняя девушка прославилась в начале этого года, появившись на ринге в карде с участием KSI и Элли Брук.

Теперь девушка зарабатывает приличные деньги, рекламируя известные бренды в соцсетях - 555 тысяч довольных подписчиков не дадут соврать.

«Никогда не ношу ничего лишнего», - главный слоган Аполлония.

Самые частые комментарии в ее постах выглядят примерно так.

«Ты невероятна 😍».

«Я зависим от твоей сексуальности, детка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️».

«Твое лицо очень милое и без макияжа 😍😍».

Аполлония обожает остров Санторини (Греция) и Нью-Йорк (США).

До работы ринг-герл девушка мелькала на обложках малоизвестных глянцев журналов, заработав прозвище «Барби».

Приятных выходных.

9 комментариев

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Вадим Сидоров
Напомнила Анну-Николь Смит ("Небоскрёб")
+14
-1
+13
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1st-tornado
Ответ Вадим Сидоров
Напомнила Анну-Николь Смит ("Небоскрёб")
Олдскулы аж свело
+11
-1
+10
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lalique
Красивая девушка с пышными формами!)
+9
-2
+7
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DiffusedLight
Ответ SerVer
Что такое линк-гёрл?
Девушка ссылка. Ты кликаешь и она переадресует тебя ****й
+5
-1
+4
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Sutekh Hexen
Ответ SerVer
Что такое линк-гёрл?
Девушка-ссылка.
+3
0
+3
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SerVer
Что такое линк-гёрл?
0
0
0
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red hikkikomori
Вроде зарабатывать должна хорошо, а лиф по размеру купить не может себе позволить, видимо те что со школы остались донашивает 🤔
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