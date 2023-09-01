9 комментариев

Ринг-герл Аполлония Ллевелин ошеломила фанатов новыми откровенными фотографиями.

23-летняя девушка прославилась в начале этого года, появившись на ринге в карде с участием KSI и Элли Брук.

Теперь девушка зарабатывает приличные деньги, рекламируя известные бренды в соцсетях - 555 тысяч довольных подписчиков не дадут соврать.

«Никогда не ношу ничего лишнего», - главный слоган Аполлония.

Самые частые комментарии в ее постах выглядят примерно так.

«Ты невероятна 😍».

«Я зависим от твоей сексуальности, детка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️».

«Твое лицо очень милое и без макияжа 😍😍».

Аполлония обожает остров Санторини (Греция) и Нью-Йорк (США).

До работы ринг-герл девушка мелькала на обложках малоизвестных глянцев журналов, заработав прозвище «Барби».

Приятных выходных.