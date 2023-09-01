🔞 «Никогда не ношу ничего лишнего». Ринг-герл Аполлонию Ллевелин никто не знал еще год назад, но в январе все изменилось 😲
Ринг-герл Аполлония Ллевелин ошеломила фанатов новыми откровенными фотографиями.
23-летняя девушка прославилась в начале этого года, появившись на ринге в карде с участием KSI и Элли Брук.
Теперь девушка зарабатывает приличные деньги, рекламируя известные бренды в соцсетях - 555 тысяч довольных подписчиков не дадут соврать.
«Никогда не ношу ничего лишнего», - главный слоган Аполлония.
Самые частые комментарии в ее постах выглядят примерно так.
«Ты невероятна 😍».
«Я зависим от твоей сексуальности, детка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️».
«Твое лицо очень милое и без макияжа 😍😍».
Аполлония обожает остров Санторини (Греция) и Нью-Йорк (США).
До работы ринг-герл девушка мелькала на обложках малоизвестных глянцев журналов, заработав прозвище «Барби».
Приятных выходных.
9 комментариев