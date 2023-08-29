С тех пор, как Роджер Федерер завершил карьеру, список самых богатых теннисистов нуждался в обновлении. Швейцарец возглавлял список с 2007 года, зарабатывая около 75 миллионов фунтов в год.

Еще одно громкое имя, выпавшее из рейтинга —тенниса Серена Уильямс, она также объявила о завершении карьеры в прошлом году.

Forbes назвал самых богатых звезд тенниса, добавив новое имя в верхнюю часть списка.

Карлос Алькарас обеспечил себе место в рейтинге после победы в финале Уимблдона над Новаком Джоковичем. Успех на корте позволил ему поднять гонорар и привлечь таких спонсоров, как Louis Vuitton и Calvin Klein.

Алькарас заработал 9 миллионов фунтов, играя в теннис, а также получил значительную сумму в 15,89 миллиона фунтов на спонсорстве.

Единственный россиянин в списке – Даниил Медведев расположился на 4 строчке.

Теннисист заработал 10,3 миллиона фунтов от спонсоров, в том числе от сотрудничества с Lacoste. А 5,6 миллионов фунтов – на корте.

Лидером рейтинга ожидаемо стал Новак Джокович.

Серб, без сомнения, является главной звездой в теннисе на данный момент, и его доходы подтверждают это.

Несмотря на то, что Новак пропустил Открытый чемпионат США 2022 года из-за своего решения по поводу вакцины от Covid-19, ему все же удалось заработать 10,6 миллиона фунтов только на игре. Его спонсорские контракты принесли ему невероятные 19,86 миллиона фунтов.