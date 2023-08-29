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Брайли Сент-Клер - повод полюбить софтбол

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На поле для софтбола и в социальных сетях Брайли Сент-Клер зарекомендовала себя как любимица публики.

Сент-Клер участвовала во всех 53 играх за штат Миссисипи, 52 раза появившись в стартовом составе. Центральная защитница набрала 239 очков, став лидером команды.

Число подписчиков в социальных сетях у уроженки Алабамы растет с каждым днем. Голубоглазая красавица, которая сейчас выступает за команду колледжа штата Миссисипи по софтболу, пользуется успехом у поклонников. И в этом нет ничего удивительного.

 

 

 

 

6 комментариев

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Машина Мощная
не повод. есть же порно
+3
0
+3
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DiffusedLight
Ответ Машина Мощная
не повод. есть же порно
Порно как способ полюбить софтбол?
+2
0
+2
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Машина Мощная
Ответ DiffusedLight
Порно как способ полюбить софтбол?
порно как способ не смотреть софтбол.
+2
0
+2
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Орыс-орыс онбаган
Софтболлс
0
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jSH
Написали бы хотя бы пару строк о том что такое "софтбол".
У нас сайт хоть и развлекательный, можно было немного и спортом разбавить.
0
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DiffusedLight
Ответ Машина Мощная
порно как способ не смотреть софтбол.
Аааа. Ну вы любите фильмы про сильных женщин. Сначала не понял, потом понял
0
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