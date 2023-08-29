На поле для софтбола и в социальных сетях Брайли Сент-Клер зарекомендовала себя как любимица публики.

Сент-Клер участвовала во всех 53 играх за штат Миссисипи, 52 раза появившись в стартовом составе. Центральная защитница набрала 239 очков, став лидером команды.

Число подписчиков в социальных сетях у уроженки Алабамы растет с каждым днем. Голубоглазая красавица, которая сейчас выступает за команду колледжа штата Миссисипи по софтболу, пользуется успехом у поклонников. И в этом нет ничего удивительного.