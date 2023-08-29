Познакомьтесь с сенсацией социальных сетей и теннисным инфлюенсером № 1 в мире Рэйчел Штульманн.

Рэйчел Штульманн — бывшая теннисистка, которая в настоящее время работает медиа-менеджером в TopCourt. Будучи журналистом, она довольно активна в социальных сетях.

Рэйчел играла в теннис со школы, продолжила выступать на профессиональном уровне от университета Миссури, входила в рейтинг юниоров теннисной ассоциации США.

После колледжа Рэйчел так и не стала выдающейся теннисисткой, вместо этого она начала публиковать статьи о теннисе на своем веб-сайте. Позже она работала в Bleachr LLC ведущей цифровых медиа, а потом присоединилась к TopCour и стала активно развивать свои социальные сети.