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Знакомьтесь с бывшей теннисисткой, а ныне теннисным инфлюенсером № 1 - Рэйчел Штульманн🎾

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Познакомьтесь с сенсацией социальных сетей и теннисным инфлюенсером № 1 в мире Рэйчел Штульманн.

Рэйчел Штульманн — бывшая теннисистка, которая в настоящее время работает медиа-менеджером в TopCourt. Будучи журналистом, она довольно активна в социальных сетях.

Рэйчел играла в теннис со школы, продолжила выступать на профессиональном уровне от университета Миссури, входила в рейтинг юниоров теннисной ассоциации США.

После колледжа Рэйчел так и не стала выдающейся теннисисткой, вместо этого она начала публиковать статьи о теннисе на своем веб-сайте. Позже она работала в Bleachr LLC ведущей цифровых медиа, а потом присоединилась к TopCour и стала активно развивать свои социальные сети.

 

5 комментариев

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Syndycate
Мячи явно не теннисные)
+6
0
+6
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Spasibov
Ответ vvvp13
Я дико извиняюсь, а по какому параметру она - теннисный инфлюенсер номер 1? По объему груди?
тогда должен был быть номер 5...
+6
0
+6
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vvvp13
Я дико извиняюсь, а по какому параметру она - теннисный инфлюенсер номер 1? По объему груди?
+5
0
+5
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Altim
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Мерседес-Бендзь
Милая улыбка.
0
0
0
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kVazy
Ответ Altim
Комментарий удален модератором
совершенно верно
0
0
0
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