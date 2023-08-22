7 комментариев

К 24 годам Михаил Сергачев выиграл бронзу чемпионата мира и три раза выходил в финал Кубка Стэнли с «Тампой», два из которых заканчивались для команды Сергачева успешно. У Михаила есть, возможно, более важное достижение: его жену Елизавету считают одной из самых красивых девушек хоккеистов.

Михаил и Елизавета познакомились в интернете, когда оба были подростками. Отношения начались в 2017-м, тогда Сергачева обменяли из «Монреаля» в «Тампу». Елизавета еще училась в Казанском федеральном университете и только приезжала к Михаилу в гости.

После университета девушка работала визажистом, продавала купальники и обучалась йоге. Во время пандемии Елизавета создала закрытый клуб йоги и начала вести уроки в онлайн-формате. Девушка продолжила обучение в сфере медицины и спорта, освоила пилатес и начала преподавать.

В 2021 году, после второй подряд победы «Тампы» в КС, пара рассказала о свадьбе, которую сыграли еще в декабре 2020-го.