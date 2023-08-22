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У Михаила Сергачева уже два Кубка Стэнли, но есть и более важное достижение: одна из самых красивых девушек в хоккее

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К 24 годам Михаил Сергачев выиграл бронзу чемпионата мира и три раза выходил в финал Кубка Стэнли с «Тампой», два из которых заканчивались для команды Сергачева успешно. У Михаила есть, возможно, более важное достижение: его жену Елизавету считают одной из самых красивых девушек хоккеистов.

Михаил и Елизавета познакомились в интернете, когда оба были подростками. Отношения начались в 2017-м, тогда Сергачева обменяли из «Монреаля» в «Тампу». Елизавета еще училась в Казанском федеральном университете и только приезжала к Михаилу в гости.

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После университета девушка работала визажистом, продавала купальники и обучалась йоге. Во время пандемии Елизавета создала закрытый клуб йоги и начала вести уроки в онлайн-формате. Девушка продолжила обучение в сфере медицины и спорта, освоила пилатес и начала преподавать.

В 2021 году, после второй подряд победы «Тампы» в КС, пара рассказала о свадьбе, которую сыграли еще в декабре 2020-го.

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7 комментариев

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Вадим Сидоров
"одна из самых красивых девушек в хоккее"
Звучит так будто она хоккеистка, но она просто жена хоккеиста, это другое-)
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+12
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Ivan
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можно разок впердолить
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Вадим Сидоров
"Михаил и Елизавета познакомились в интернете, когда оба были подростками. Отношения начались в 2017-м"
Возможно у неё было много таких знакомых подростков и выбрала самого перспективного, надеюсь ошибаюсь (и там любовь нахлынула большая)
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Вадим Сидоров
Ответ daniil_35
Почему-то такие девушки охотятся на миллионеров, хотя есть много нормальных парней из среднего класса с адекватной ЗП (скажем, на уход за девушкой и досуг денег хватит). Но этого мало, конечно))
"Я знаю себе цену" - одна из их культовых фраз)
Мы мужики благороднее и так про себя не говорим.
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Пацанчик реальный
Ответ Ivan
можно разок впердолить
Второй раз не захотел бы?
+1
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TravenS
Когда жрешь, шапку надо снимать!
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