7 комментариев

У Михаила Сергачева уже два Кубка Стэнли, но есть и более важное достижение: одна из самых красивых девушек в хоккее
К 24 годам Михаил Сергачев выиграл бронзу чемпионата мира и три раза выходил в финал Кубка Стэнли с «Тампой», два из которых заканчивались для команды Сергачева успешно. У Михаила есть, возможно, более важное достижение: его жену Елизавету считают одной из самых красивых девушек хоккеистов.
Михаил и Елизавета познакомились в интернете, когда оба были подростками. Отношения начались в 2017-м, тогда Сергачева обменяли из «Монреаля» в «Тампу». Елизавета еще училась в Казанском федеральном университете и только приезжала к Михаилу в гости.
После университета девушка работала визажистом, продавала купальники и обучалась йоге. Во время пандемии Елизавета создала закрытый клуб йоги и начала вести уроки в онлайн-формате. Девушка продолжила обучение в сфере медицины и спорта, освоила пилатес и начала преподавать.
В 2021 году, после второй подряд победы «Тампы» в КС, пара рассказала о свадьбе, которую сыграли еще в декабре 2020-го.
Звучит так будто она хоккеистка, но она просто жена хоккеиста, это другое-)
Возможно у неё было много таких знакомых подростков и выбрала самого перспективного, надеюсь ошибаюсь (и там любовь нахлынула большая)
Мы мужики благороднее и так про себя не говорим.