14 комментариев

Американка Кайла Симмонс начинала играть в волейбол в университете Маршалла, но вместе с тем девушка любила откровенные фотосессии — и это не нравилось местной федерации волейбола.

Симмонс была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за критики: не всем нравились ее откровенные фото в Instagram. Сейчас Кайле 27, и она вряд ли скучает по профессиональной карьере – ведь есть миллионная аудиторию на Only Fans. Согласно опросам в США, ее считают самой красивой волейболисктой в мире.

На днях модель вновь порадовала подписчиков.