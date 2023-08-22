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🔥 Ого. Кайла Симмонс снова доказала, почему ее считают самой красивой волейболисткой в мире

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Американка Кайла Симмонс начинала играть в волейбол в университете Маршалла, но вместе с тем девушка любила откровенные фотосессии — и это не нравилось местной федерации волейбола.

Симмонс была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за критики: не всем нравились ее откровенные фото в Instagram. Сейчас Кайле 27, и она вряд ли скучает по профессиональной карьере – ведь есть миллионная аудиторию на Only Fans. Согласно опросам в США, ее считают самой красивой волейболисктой в мире.

На днях модель вновь порадовала подписчиков.

Kayla Simmons showed fans a top down view of her outfit in her latest Instagram story
She was taking a sip of her drink whilst wearing a tight brown corset and some jeans
Kayla has over one million followers on Instagram
She has recently been away on holiday in Santorini
Kayla is well known for her racy snaps
She often shares bikini pictures with her followers

Kayla is a former college volleyball star

14 комментариев

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Altim
Выглядит как дама лёгкого поведения. Я красоту по-другому вижу.
+13
-5
+8
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banchik1
Самой сисястой, скорее. Есть куда бОльшие красотки в волейболе.
+9
-1
+8
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Петр Васильев
Ответ banchik1
Самой сисястой, скорее. Есть куда бОльшие красотки в волейболе.
Именно! На прошедшем ЧЕ столько девок красивых выступало, куда этой с ее лошадиной рожой?
+6
-1
+5
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Артем Боровой
Ответ Тюменский медвежонок
авторы подобных статьей называя всех подряд "самыми красивыми", видимо вообще из дома не выходят и девушек в жизни не видят, поэтому любую с титьками сразу коронуют "САМАЯ КРАСИВАЯ ЭВЕР ИН ЗЕ ВОРЛД"
меня больше удивляют почему их называют волейболистками) где-то,когда-то, играла в каком -то университете.
+4
0
+4
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Тюменский медвежонок
авторы подобных статьей называя всех подряд "самыми красивыми", видимо вообще из дома не выходят и девушек в жизни не видят, поэтому любую с титьками сразу коронуют "САМАЯ КРАСИВАЯ ЭВЕР ИН ЗЕ ВОРЛД"
+5
-2
+3
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banchik1
Ответ Петр Васильев
Именно! На прошедшем ЧЕ столько девок красивых выступало, куда этой с ее лошадиной рожой?
И это мы еще про пляжный волейбол не говорим!
+3
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+3
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Алексей Краснов
Как она с ними прыгает?
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Holden Mygroin
есть 2 большие причины.
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Кашшай Чакырович
Да у нее два волейбольных мяча всегда с собой !
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sergpn
В целом, можно подолбить! :)
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Петр Васильев
Ответ banchik1
И это мы еще про пляжный волейбол не говорим!
О, да...
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Гекдениз Кардениз
Ответ Артем Боровой
меня больше удивляют почему их называют волейболистками) где-то,когда-то, играла в каком -то университете.
в пионербол
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