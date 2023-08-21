В соцсетях обсуждают безумную драку, случившуюся в одном из спортивных залов.

Все как в анекдоте: два широких «качка» не поделили дорогу, что привело к мгновенной словесной перепалке, спровоцировавшей жесткую драку.

Битва была определенно не на технику, но парни вкладывались в удары на всю мощь.

Соцсети впечатлены.

💭 «В этом зале слишком много тестостерон».

💭 «Парень в красном начал бой, нанес первый удар и каким-то образом проиграл дважды».

💭 «Чувак неправильно понял, что означает слово «сильный».

💭 «Стероиды против бойца! Боец всегда победит».

💭 «Это видео стоит показать многим посетителям спортивного зала».

💭 «Где-то я уже это видел».

Победитель носит черное.