💥💪 «Слишком много тестостерона». Безумная драка в спортзале взорвала соцсети
В соцсетях обсуждают безумную драку, случившуюся в одном из спортивных залов.
Все как в анекдоте: два широких «качка» не поделили дорогу, что привело к мгновенной словесной перепалке, спровоцировавшей жесткую драку.
Битва была определенно не на технику, но парни вкладывались в удары на всю мощь.
Соцсети впечатлены.
💭 «В этом зале слишком много тестостерон».
💭 «Парень в красном начал бой, нанес первый удар и каким-то образом проиграл дважды».
💭 «Чувак неправильно понял, что означает слово «сильный».
💭 «Стероиды против бойца! Боец всегда победит».
💭 «Это видео стоит показать многим посетителям спортивного зала».
💭 «Где-то я уже это видел».
Победитель носит черное.
Во-вторых, явного победителя тут точно нет, хотя почему-то считается чувак в темной майке.
Тут надо признать, что быкан в красном (он же провокатор) неплохо начал: один удар вскользь, один прям хорошо прошёл и хорошо вложился в третий....но тут соперник то ли пригнулся, то ли ещё что.
А когда красный эпично спикировал на пол, то оппонент не особо то и успел ему навтыкать, как подбежал народ и там уже просто куча-мала и обнимашки. В итоге победителя не видно.