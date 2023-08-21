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💥💪 «Слишком много тестостерона». Безумная драка в спортзале взорвала соцсети

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В соцсетях обсуждают безумную драку, случившуюся в одном из спортивных залов.

Все как в анекдоте: два широких «качка» не поделили дорогу, что привело к мгновенной словесной перепалке, спровоцировавшей жесткую драку.

Битва была определенно не на технику, но парни вкладывались в удары на всю мощь.

Соцсети впечатлены.

💭 «В этом зале слишком много тестостерон».

💭 «Парень в красном начал бой, нанес первый удар и каким-то образом проиграл дважды».

💭 «Чувак неправильно понял, что означает слово «сильный».

💭 «Стероиды против бойца! Боец всегда победит».

💭 «Это видео стоит показать многим посетителям спортивного зала».

💭 «Где-то я уже это видел».

Победитель носит черное.

2 комментария

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Montenegro Serbian
Во-первых, видео старое. Если его где-то активно и обсуждали, то года 3 назад)
Во-вторых, явного победителя тут точно нет, хотя почему-то считается чувак в темной майке.
Тут надо признать, что быкан в красном (он же провокатор) неплохо начал: один удар вскользь, один прям хорошо прошёл и хорошо вложился в третий....но тут соперник то ли пригнулся, то ли ещё что.
А когда красный эпично спикировал на пол, то оппонент не особо то и успел ему навтыкать, как подбежал народ и там уже просто куча-мала и обнимашки. В итоге победителя не видно.
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Бровочник
Могли бы и в шутку перевести, какие ж мы широкие, что разойтись непросто. Но надо настучать друг другу.
+1
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