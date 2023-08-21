12-летний американский футболист стал звездой интернета, но вряд ли сильно этому рад.

Джеремайе Джонсону из Техаса пришлось доказывать свой возраст, когда пользователи соцсетей усомнились в том, что ему 12 лет. История получила распространение, потому что парень выиграл награду MVP U12 на юниорском национальном чемпионате.

Его фотография с трофеем быстро завирусилась в соцсетях и оставила поклонников в абсолютном недоумении.

Мощное телосложение, усы и ряд татуировок на правой руке - необычно для 12-летнего подростка.

Прохожие уже начали узнавать Джонсона, интересуясь, сколько на самом деле ему лет.

«Мне 12».

«Я знаю, что не выгляжу на свой возраст. Я хочу сказать, что на самом деле это не влияет на меня. Я начал отращивать усы, когда мне было еще шесть лет», - заявил Джеремайя.