Sportsdaily
Блог

😲😲😲 Джеремайя Джонсон - 12-летний футболист из США, которому никто не верит. У него есть татуировка, усы и приз MVP национального чемпионата

Клубы Клубы
Американский футбол Американский футбол

12-летний американский футболист стал звездой интернета, но вряд ли сильно этому рад.

Джеремайе Джонсону из Техаса пришлось доказывать свой возраст, когда пользователи соцсетей усомнились в том, что ему 12 лет. История получила распространение, потому что парень выиграл награду MVP U12 на юниорском национальном чемпионате.

Его фотография с трофеем быстро завирусилась в соцсетях и оставила поклонников в абсолютном недоумении.

Мощное телосложение, усы и ряд татуировок на правой руке - необычно для 12-летнего подростка.

Прохожие уже начали узнавать Джонсона, интересуясь, сколько на самом деле ему лет.

«Мне 12».

«Я знаю, что не выгляжу на свой возраст. Я хочу сказать, что на самом деле это не влияет на меня. Я начал отращивать усы, когда мне было еще шесть лет», - заявил Джеремайя.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петр Дьяконов
какие 12 😅😅😅
моему сыну 12, там усами вообще не пахнет. но это конечно у кого как, но даже самими чертами лица он явно за 12 лет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beloded2007
"Мне 12, просто я родился 29 февраля", - объяснил Джеремайя.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lucker_goga
у кого растут усы как джебаной лисы xD
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий