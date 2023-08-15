Главная красотка UFC Бриттни Палмер взбудоражила поклонников новым постом в социальных сетях. Девушка поделилась кадрами отдыха в Мексике, представ в соблазнительных купальниках.

Поклонники осыпали Бриттни комплиментами в комментариях.

💭«Ты прекрасна».

💭«Ты выглядишь слишком соблазнительно, устоять тяжело».

💭«Я точно не смог бы устоять».

💭«Ты очень красивая, Бриттни».

Бритни Палмер приобрела множество поклонников благодаря откровенным снимкам, которыми она делится в сети, и вряд ли кого-то это удивит!