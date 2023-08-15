Пловчиха, участница Олимпийских игр Хелен Смарт была найдена мертвой своей четырехлетней дочерью.

43-летняя Хелен скончалась в эти выходные.

Спортсменка, специалист по плаванию на спине, выступала за сборную Великобритании на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее под своей девичьей фамилией Хелен Дон-Дункан.

Она также выиграла бронзовую медаль на Играх Содружества 1998 года в Куала-Лумпуре и серебро на чемпионатах мира и Европы.

Мама двоих детей Хелен ушла из спорта после Олимпийских игр в Сиднее и стала главой начальной школы в Уигане.

Собственная четырехлетняя дочь нашла Хелен мертвой ранним утром в прошедшую субботу.

«Хайди проснулась ночью и попыталась лечь с ней в постель», - рассказала Daily Mail мать спортсменки Линда.

«Она сказала папе: «Мама не проснется».

«Он сказал: «О, она, должно быть, очень устала, Хайди, иди в постель».

«Он зажег свет и когда увидел Хелен, то все понял».

За несколько часов до смерти Хелен каталась на байдарках со своим мужем Крейгом и детьми Хайди и Стэнли и чувствовала себя хорошо.