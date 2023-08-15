Участницу Олимпиады, пловчиху Хелен Дон-Дункан нашла мертвой ее 4-летняя дочь
Пловчиха, участница Олимпийских игр Хелен Смарт была найдена мертвой своей четырехлетней дочерью.
43-летняя Хелен скончалась в эти выходные.
Спортсменка, специалист по плаванию на спине, выступала за сборную Великобритании на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее под своей девичьей фамилией Хелен Дон-Дункан.
Она также выиграла бронзовую медаль на Играх Содружества 1998 года в Куала-Лумпуре и серебро на чемпионатах мира и Европы.
Мама двоих детей Хелен ушла из спорта после Олимпийских игр в Сиднее и стала главой начальной школы в Уигане.
Собственная четырехлетняя дочь нашла Хелен мертвой ранним утром в прошедшую субботу.
«Хайди проснулась ночью и попыталась лечь с ней в постель», - рассказала Daily Mail мать спортсменки Линда.
«Она сказала папе: «Мама не проснется».
«Он сказал: «О, она, должно быть, очень устала, Хайди, иди в постель».
«Он зажег свет и когда увидел Хелен, то все понял».
За несколько часов до смерти Хелен каталась на байдарках со своим мужем Крейгом и детьми Хайди и Стэнли и чувствовала себя хорошо.
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