Голливудская актриса Галь Гадот, известная не только по роли «Чудо-женщины», но и своей любовью к различным видам боевых искусств, прокомментировала возможность дебюта в профессиональном MMA.

Мало кого удивишь фактом военной службы у израильской девушки, но все же. Гадот два года работала инструктором по боевой подготовке в армии Израиля.

Не забывая про титул Мисс Израиль, отметим, что Галь имеет черный пояс по каратэ и Крав Мага (вид рукопашного боя, придуманный в Израиле).

Получается, что вопрос напрашивался уже давно? Именно так.

Актриса призналась журналу GQ, что не горит желанием выходить на профессиональные бои:

«Я хочу сказать, что пусть профессионалы делают свое дело. Я буду сидеть в первом ряду и болеть за них».