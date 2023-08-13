Sportsdaily
Блог

🤯 Звезду Голливуда Галь Гадот зовут в UFC. Актриса призналась, что готова посетить турнир, но с одним условием

UFC UFC
Клубы Клубы
MMA MMA
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Голливудская актриса Галь Гадот, известная не только по роли «Чудо-женщины», но и своей любовью к различным видам боевых искусств, прокомментировала возможность дебюта в профессиональном MMA.

Мало кого удивишь фактом военной службы у израильской девушки, но все же. Гадот два года работала инструктором по боевой подготовке в армии Израиля.

Не забывая про титул Мисс Израиль, отметим, что Галь имеет черный пояс по каратэ и Крав Мага (вид рукопашного боя, придуманный в Израиле).

Получается, что вопрос напрашивался уже давно? Именно так.

Актриса призналась журналу GQ, что не горит желанием выходить на профессиональные бои:

«Я хочу сказать, что пусть профессионалы делают свое дело. Я буду сидеть в первом ряду и болеть за них».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий