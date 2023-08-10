Недавно ходили слухи о предполагаемом романе между Шакирой и гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Они были замечены вместе в Барселоне и Лондоне, девушка поддерживала спортсмена во время соревнований.

Однако пресс-служба звезд подтверждала только дружбу между ними.

Жорди Мартин, журналист, хорошо знакомый с Шакирой, недавно попытался прояснить ситуацию и высказался о предполагаемых «отношениях» между артисткой и пилотом.

«Я хотел бы опровергнуть информацию, появившуюся в каталонской прессе, где говорится, что Хэмилтон устал от отношений с Шакирой», — сказал Мартин.

«Я категорически это отрицаю, потому что я разговаривал с окружением Шакиры, и они подтверждают, что между ними прекрасная дружба. А когда появилось нечто большее, чем дружба, то они очень четко понимали, что не хотят ничего серьезного – между ними была полная свобода».

Это разъяснение появилось после слухов о том, что Хэмилтон дистанцировался от Шакиры из-за ее предполагаемой попытки разжечь ревность у ее бывшего партнера и отца ее детей, Жерара Пике.