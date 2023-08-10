Эмили Фолкнер профессионально соревновалась и представляла США на международных соревнованиях по гольфу. Но сейчас 25-летняя спортсменка переключилась на социальные сети, где собрала большую аудиторию.

Обычно Эмили делится на своих каналах контентом о гольфе и фитнесе, но теперь она решила отвлечься и попробовать свои силы в рыбалке.

Уроженка Флориды позирует в синем бикини и демонстрирует свой внушительный улов.

У такой красотки все получается!