Sportsdaily
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Бывшая гольфистка Эмили Фолкнер пробует себя в новом виде спорта, демонстрируя огромный улов🎣

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Эмили Фолкнер профессионально соревновалась и представляла США на международных соревнованиях по гольфу. Но сейчас 25-летняя спортсменка переключилась на социальные сети, где собрала большую аудиторию.

Обычно Эмили делится на своих каналах контентом о гольфе и фитнесе, но теперь она решила отвлечься и попробовать свои силы в рыбалке.

Уроженка Флориды позирует в синем бикини и демонстрирует свой внушительный улов.

У такой красотки все получается!

5 комментариев

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banchik1
Рыба, наверное, сама к ней в катер запрыгнула. И я ее понимаю)
+4
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aya
Талантливый человек - талантлив во всем! )))
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Alexander Lyakhov
Но только ты - рыба моей мечты
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warstump
улов действительно огромный и хорошо продемострированный
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Pink Floyd1276
Клюнула на гольф и фитнес, решила показать свои внушительные достоинства в рыбалке.
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