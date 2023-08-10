Бывшая гольфистка Эмили Фолкнер пробует себя в новом виде спорта, демонстрируя огромный улов🎣
Эмили Фолкнер профессионально соревновалась и представляла США на международных соревнованиях по гольфу. Но сейчас 25-летняя спортсменка переключилась на социальные сети, где собрала большую аудиторию.
Обычно Эмили делится на своих каналах контентом о гольфе и фитнесе, но теперь она решила отвлечься и попробовать свои силы в рыбалке.
Уроженка Флориды позирует в синем бикини и демонстрирует свой внушительный улов.
У такой красотки все получается!
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