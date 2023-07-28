Алина Загитова наконец-то презентовала фанатам результаты долгих месяцев тренировок.

Фигуристка опубликовал танцевальный клип под трек «На ощупь».

«Мы очень долго работали над созданием этого видео и для меня крайне важно поделиться своими эмоциями.

Это не просто танцевальные движения, это то, что отражает меня и мою жизнь: переживания, страхи, взлеты и падения. Я даже не могу передать словами насколько эта работа получилась личной и важной для меня.

Сейчас, в силу обстоятельств и травмы, я не могу танцевать, но, во время съемок, я вложила все силы и душу в этот процесс и очень хочу поделиться этим моментом с вами 💔», - написала Загитова в соцсетях.

Фанаты оценили творчество кумира.

💭 «Так трогательно и лично! Благодарю за вашу открытость и смелость поделиться своими эмоциями. Ваше видео действительно затрагивает сердца. Желаю вам скорейшего выздоровления и надеюсь, что скоро сможете снова танцевать ❤️».

💭 «А где танец-то?»

💭 «Отличное видео! Без слов, но с мощными эмоциями 💪💥».

💭 «Господи, я реально почувствовала какой-то внутренний страх Алины, просматривая видео у меня пошли мурашки. Пересмотрев еще 2 раза, я увидела себя, свои переживания, тревожность».