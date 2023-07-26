Расстроенные фанаты Нейта Диаса возмутились тем, что Джейк Пол вышел на поединок в разных перчатках.

Болельщики считают, что таким образом блогер получил преимущество.

💭 «Джейк Пол в разноцветных перчатках - это дает ему преимущество. Он делает это не просто так».

💭 «Я искренне думал, что это запрещено».

💭 «Я говорил это. Почему он это делает? Разве это законно?!»

💭 «Почему они продолжают позволять Джейку Полу носить две разноцветные перчатки».

💭 «Я был удивлен, что ему разрешили это сделать».

И действительно, Техасская атлетическая комиссия позволила Полу надеть разноцветные перчатки, после того, как он одержал седьмую победу в своей профессиональной карьере.

Как думаете, возможно ли, что Джейк Пол мошенничает?