Sportsdaily
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🤥 «Почему он это делает? Разве это законно?!» Фанаты считают, что Джейк Пол надевает разноцветные перчатки не просто так

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Джейк Пол
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Расстроенные фанаты Нейта Диаса возмутились тем, что Джейк Пол вышел на поединок в разных перчатках.

Болельщики считают, что таким образом блогер получил преимущество.

💭 «Джейк Пол в разноцветных перчатках - это дает ему преимущество. Он делает это не просто так».

💭 «Я искренне думал, что это запрещено».

💭 «Я говорил это. Почему он это делает? Разве это законно?!»

💭 «Почему они продолжают позволять Джейку Полу носить две разноцветные перчатки».

💭 «Я был удивлен, что ему разрешили это сделать».

И действительно, Техасская атлетическая комиссия позволила Полу надеть разноцветные перчатки, после того, как он одержал седьмую победу в своей профессиональной карьере.

Как думаете, возможно ли, что Джейк Пол мошенничает?

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