🤥 «Почему он это делает? Разве это законно?!» Фанаты считают, что Джейк Пол надевает разноцветные перчатки не просто так
Расстроенные фанаты Нейта Диаса возмутились тем, что Джейк Пол вышел на поединок в разных перчатках.
Болельщики считают, что таким образом блогер получил преимущество.
💭 «Джейк Пол в разноцветных перчатках - это дает ему преимущество. Он делает это не просто так».
💭 «Я искренне думал, что это запрещено».
💭 «Я говорил это. Почему он это делает? Разве это законно?!»
💭 «Почему они продолжают позволять Джейку Полу носить две разноцветные перчатки».
💭 «Я был удивлен, что ему разрешили это сделать».
И действительно, Техасская атлетическая комиссия позволила Полу надеть разноцветные перчатки, после того, как он одержал седьмую победу в своей профессиональной карьере.
Как думаете, возможно ли, что Джейк Пол мошенничает?
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