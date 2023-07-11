Sportsdaily
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Мексиканская футболистка завела аккаунт на OnlyFans по просьбе болельщиков

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В Мексике родилась новая звезда OnlyFans – 23-летняя Никколе Теджа, выступающая за футбольный клуб «Некакса», решила завести аккаунт по просьбе болельщиков клуба.

Команда Никколе находится в конце турнирной таблицы, всего с двумя забитыми и 19 пропущенными мячами, так что OnlyFans может оказаться более прибыльным начинанием для спортсменки.

«Потому что люди просили об этом», — так Теджа объявила в социальных сетях о том, что открыла аккаунт на платформе контента для взрослых.

Уверены, что проблем с подписчиками у девушки не будет!

 

4 комментария

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АРХАТ
OnlyFans без голых сисек не OnlyFans)
+7
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+7
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zukarello
Ух , какая знойная
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Baxxter
Ничего такая!
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kun.daniel
Открыла аккаунт на OF потому что просили люди) Забавно звучит) Что ещё она сделает, если попросить, интересно)
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