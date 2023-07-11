В Мексике родилась новая звезда OnlyFans – 23-летняя Никколе Теджа, выступающая за футбольный клуб «Некакса», решила завести аккаунт по просьбе болельщиков клуба.

Команда Никколе находится в конце турнирной таблицы, всего с двумя забитыми и 19 пропущенными мячами, так что OnlyFans может оказаться более прибыльным начинанием для спортсменки.

«Потому что люди просили об этом», — так Теджа объявила в социальных сетях о том, что открыла аккаунт на платформе контента для взрослых.

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