Мексиканская футболистка завела аккаунт на OnlyFans по просьбе болельщиков
В Мексике родилась новая звезда OnlyFans – 23-летняя Никколе Теджа, выступающая за футбольный клуб «Некакса», решила завести аккаунт по просьбе болельщиков клуба.
Команда Никколе находится в конце турнирной таблицы, всего с двумя забитыми и 19 пропущенными мячами, так что OnlyFans может оказаться более прибыльным начинанием для спортсменки.
«Потому что люди просили об этом», — так Теджа объявила в социальных сетях о том, что открыла аккаунт на платформе контента для взрослых.
Уверены, что проблем с подписчиками у девушки не будет!
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