😢😢🤕 «Почему они не поймали его?» Безумный прыжок со сцены набрал уже больше 12 млн просмотров в соцсетях
Жуткий ролик захватил мировые соцсети.
Stage diving стал неотъемлемой частью рок-культуры еще много лет назад, а со временем этот «обряд» приобрел еще большую силу, получив распространение по всему свету.
Но, кажется, неизбежные изменения в общественном поведении скоро положат конец прыжкам в толпу.
Яркое доказательство тому - недавний случай на концерте в США.
Да, все могло закончиться очень печально, но обошлось.
В комментариях задали много вопросов.
💭 «Почему они его не поймали?»
💭 «Вы никогда не должны делать такие прыжки. Никто не гарантирует вам, что поймает».
💭 «Это уже не 00-е. Теперь люди предпочитают видеть стыд и боль».
💭 «Я не вижу ловить этого парня, рискуя пораниться».
💭 «Они просто хотели, чтобы ему было больно».
Бред собачий, тьфу! 🤮