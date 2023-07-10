😢😢🤕 «Почему они не поймали его?» Безумный прыжок со сцены набрал уже больше 12 млн просмотров в соцсетях

Жуткий ролик захватил мировые соцсети.

Stage diving стал неотъемлемой частью рок-культуры еще много лет назад, а со временем этот «обряд» приобрел еще большую силу, получив распространение по всему свету.

Но, кажется, неизбежные изменения в общественном поведении скоро положат конец прыжкам в толпу.

Яркое доказательство тому - недавний случай на концерте в США.

Да, все могло закончиться очень печально, но обошлось.

В комментариях задали много вопросов.

💭 «Почему они его не поймали?»

💭 «Вы никогда не должны делать такие прыжки. Никто не гарантирует вам, что поймает».

💭 «Это уже не 00-е. Теперь люди предпочитают видеть стыд и боль».

💭 «Я не вижу ловить этого парня, рискуя пораниться».

💭 «Они просто хотели, чтобы ему было больно».