Sportsdaily
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😢😢🤕 «Почему они не поймали его?» Безумный прыжок со сцены набрал уже больше 12 млн просмотров в соцсетях

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Жуткий ролик захватил мировые соцсети.

Stage diving стал неотъемлемой частью рок-культуры еще много лет назад, а со временем этот «обряд» приобрел еще большую силу, получив распространение по всему свету.

Но, кажется, неизбежные изменения в общественном поведении скоро положат конец прыжкам в толпу.

Яркое доказательство тому - недавний случай на концерте в США.

Да, все могло закончиться очень печально, но обошлось.

В комментариях задали много вопросов.

💭 «Почему они его не поймали?»

💭 «Вы никогда не должны делать такие прыжки. Никто не гарантирует вам, что поймает».

💭 «Это уже не 00-е. Теперь люди предпочитают видеть стыд и боль».

💭 «Я не вижу ловить этого парня, рискуя пораниться».

💭 «Они просто хотели, чтобы ему было больно».

3 комментария

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igor 123
Ждем на спортсе обзор продуктового магазина и статью о пользе огурцов.
+8
0
+8
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Ник Гре
Какое Это имеет отношение к спорту?
Бред собачий, тьфу! 🤮
+3
0
+3
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local
Ответ igor 123
Ждем на спортсе обзор продуктового магазина и статью о пользе огурцов.
Не подкидывай им идеи
+3
0
+3
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