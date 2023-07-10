16-летняя Мирра Андреева во второй раз подряд вышла в третий круг турнира Большого шлема.

Российская юниорка уступила Мэдисон Киз в 1/8 финала, но вряд ли кто-то упрекнет ее.

Западный медиагигант СNN пишет, что стремительный взлет девушки привлек внимание продюсеров Netflix, снимающих очередную часть документального фильма «Break Point». Журналисты считают, что такое внимание может ментально «сломать» юниорку.

«Съемочная бригада преследует меня повсюду.

Я всегда хочу побеждать, неважно в каком турнире выступаю. В каждом матче делаю все, что в моих силах. Если смогу добраться до 1/16 финала, то буду счастлива, а если получится выйти в полуфинал, то это просто восторг. Честно говоря, у меня нет никаких целей. Просто получаю удовольствие от игры», – призналась Андреева журналистам.