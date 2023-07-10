7 комментариев

😍 Фигуристка Полина Костюкович ушла из спорта в 20 лет, чтобы работать на круизном лайнере. Зато теперь в ее соцсетях полно горячих фото 🔥🔥🔥
Призерша юниорского ЧМ по фигурному катанию Полина Костюкович разрывает соцсети горячими фотографиями в купальниках.
Полина закончила карьеру еще в январе этого года, выбрав неожиданный путь для талантливой молодой фигуристки - устроилась работать на круизный лагерь.
Недавняя остановка была на Ямайке.
На фабрике смятение, решили устроить товарищеский суд. Председатель профкома:
- Марья Ивановна! Как же так? Вы ведь у нас передовик производства, неоднократно становились ударником Коммунистического труда, депутатом всех созывов, наставницей. Как же вы смогли стать валютной проституткой?!
Марья Ивановна:
- Ну что я могу сказать? Просто повезло.