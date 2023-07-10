7 комментариев

Призерша юниорского ЧМ по фигурному катанию Полина Костюкович разрывает соцсети горячими фотографиями в купальниках.

Полина закончила карьеру еще в январе этого года, выбрав неожиданный путь для талантливой молодой фигуристки - устроилась работать на круизный лагерь.

Недавняя остановка была на Ямайке.