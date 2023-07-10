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😍 Фигуристка Полина Костюкович ушла из спорта в 20 лет, чтобы работать на круизном лайнере. Зато теперь в ее соцсетях полно горячих фото 🔥🔥🔥

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Полина Костюкович
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Призерша юниорского ЧМ по фигурному катанию Полина Костюкович разрывает соцсети горячими фотографиями в купальниках.

Полина закончила карьеру еще в январе этого года, выбрав неожиданный путь для талантливой молодой фигуристки - устроилась работать на круизный лагерь.

Недавняя остановка была на Ямайке.

7 комментариев

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Rajha
Марья Ивановна, ткачиха, передовик производства, стала валютной проституткой.
На фабрике смятение, решили устроить товарищеский суд. Председатель профкома:
- Марья Ивановна! Как же так? Вы ведь у нас передовик производства, неоднократно становились ударником Коммунистического труда, депутатом всех созывов, наставницей. Как же вы смогли стать валютной проституткой?!
Марья Ивановна:
- Ну что я могу сказать? Просто повезло.
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Fox Pyromaniac
Интересно, кем она работает?
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Diana Orlova
Ответ Fox Pyromaniac
Интересно, кем она работает?
фигуристкой😁,на бейдже написано “ice cast”, и на круизных кораблях бывают ледовые шоу.
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banchik1
Слишком много пояснительного текста.
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Сергей Орлов
Комментарий удален модератором
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mold-cel
вот за что я люблю фигурное катание!
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Ivan
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можно разок впердолить
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Fox Pyromaniac
Ответ Diana Orlova
фигуристкой😁,на бейдже написано “ice cast”, и на круизных кораблях бывают ледовые шоу.
Спасибо.
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