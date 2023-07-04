8 комментариев

Оливия Данн — возможно, самая известная гимнастка в мире и звезда TikTok.

20-летняя спортсменка выступает в университетской команде LSU, но при этом она обрела славу благодаря социальным сетям. У девушки более 7,4 миллионов подписчиков в популярной соцсети, и она уже становилась лицом рекламной кампании таких брендов, как Grubhub, Vuori, Bodyarmor, and American Eagle Outfitters.

Но особую славу она получила в январе этого года, когда снялась для знаменитого раздела купальников Sports Illustrated, где ранее выступали моделями Меган Фокс, Эмили Ратаковски, сестры Хадид, Ирина Шейк, Ким Кардашьян и многие другие.

Выступая недавно в подкасте Full Send, гимнастка рассказала, что с тех пор, как вышла та фотосессия, мужчины постоянно просят у нее автографы по надуманным причинам.

«С тех пор, как я снялась для Sports Illustrated, ко мне подходят 12-летние мальчики и их папы, чтобы попросить сфотографироваться и автограф. Но обычно, когда ко мне подходят люди постарше, они говорят, что это для собаки брата сестры подруги их дочери.

Я люблю встречаться со всеми моими поклонниками, но особенно с девушками. Они всегда такие милые. Парни гораздо более напористы».

В подкасте девушку также попросили рассказать, сколько она зарабатывает за один рекламный пост. Данн, чье состояние оценивается более чем в 3 миллиона долларов, ответила довольно конкретно:

«Обычно я никогда не говорю о деньгах, но… я бы сказала, шестизначная сумма».

Изначально Оливия захотела вести соцсети, чтобы убедить людей интересоваться художественной гимнастикой не только во время проведения Олимпиады.

«Многие смотрят на соревнования по гимнастике только раз в четыре года на Олимпиаде. Я чувствую, что смогла использовать свою платформу, чтобы привлечь аудиторию к университетской гимнастике, и люди начинают видеть, насколько удивительны все эти спортсменки».