Британский боксер пытался открыть дверь самолета во время полета.

В прошлую пятницу 27-летнего мужчину обвинили в «нарушении общественного порядка», когда он устроил дебош во время перелета из Задара (Хорватия) в Лондон (Великобритания). Самолет пришлось развернуть.

В соцсетях описали происшествие так: «Парень хотел открыть дверь во время полета, видимо он был на фестивале Hideout».

По данным BNN, пассажир позже был опознан как профессиональный боксер, но его имя еще не разглашено.

Департамент полиции Задара заявил, что мужчина был арестован и доставлен в отдел уголовных преступлений.

Сообщается, что «боксер» сопротивлялся задержанию и напал на полицейских в автомобиле, когда его везли в участок. Помимо этого, он дебоширил в больнице и пытался ранить себя.