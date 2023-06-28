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🤨 «Они слишком рано начинают разрабатывать новую машину - это отстой». Льюис Хэмилтон требует изменить правила Формулы-1, чтобы лишить «Ред Булл» преимущества

Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
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Авто Авто

Льюис Хэмилтон призвал Формулу-1 изменить правила из-за существенного превосходства «Ред Булл» над другими командами.

Британец попросил руководство серии установить конкретную дату, когда можно начинать разработку нового болида.

«Ред Булл» уже работает над следующей машиной, потому что они настолько далеко впереди, что им не нужно исправлять болид этого года.

ФИА должно установить срок, когда всем будет дозволено начать разработку автомобиля на следующий сезон.

Скажем, первое августа, чтобы никто не мог получить преимущество, потому что это отстой.

«Мы в «Мерседесе» никогда не начинали так рано, как они. Это должно измениться, потому что нынешний формат позволит им еще долго доминировать, а руководства продолжает этому способствовать», - заявил Хэмилтон.

Jordan: Hamilton should join Red Bull in F1

Ферстаппен быстро ответил на требования Льюиса:

«Мы не говорили об этом, когда он выигрывал чемпионаты, так что я не думаю, что мы должны делать это сейчас.

Так работает Формула-1. Когда у вас есть конкурентоспособный автомобиль, это здорово, но в какой-то момент вы должны смотреть вперед, в следующий год.

Многое в жизни несправедливо. Вам просто придется иметь с этим дело».

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