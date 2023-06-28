Кайла Симмонс напомнила, что является самой горячей волейболисткой в мире🔥
Кайла Симмонс решила напомнить подписчикам в социальных сетях, что она является самой сексуальной волейболисткой в мире.
27-летняя Симмонс поделилась кадрами с фотосессии для Maxim Australia.
Симмонс недавно набрал миллион подписчиков в социальных сетях, где она часто делится своими откровенными фотографиями.
Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла, с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).
Девушка была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за критики: не всем нравились ее откровенные фото в соцсетях.
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