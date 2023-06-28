Кайла Симмонс решила напомнить подписчикам в социальных сетях, что она является самой сексуальной волейболисткой в мире.

27-летняя Симмонс поделилась кадрами с фотосессии для Maxim Australia.

Симмонс недавно набрал миллион подписчиков в социальных сетях, где она часто делится своими откровенными фотографиями.

Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла, с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).

Девушка была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за критики: не всем нравились ее откровенные фото в соцсетях.