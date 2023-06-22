Не верит в форму этих ребят.

Экс-боец UFC в легком весе Айзек Валли-Флэгг не верит, что потенциальный поединок между двумя техно-гигантами Марком Цукербергом и Илоном Маском может быть интересен зрителям.

Валли-Флэгг высказал свое мнение в социальных сетях:

«Это будет даже менее опасно профессионального боя на подушках».

Вероятный поединок между Цукербергом и Маском взволновал общественность и вызвал море энтузиазма в бойцовском сообществе. Чемпион UFC Джон Джонс вызвался тренировать Цукерберга, а подготовкой Маска готовы заняться Хорхе Масвидаль и Жорж Сен-Пьер.

Однако мать владельца Tesla Мэй Маск против этой затеи:

«На самом деле я отменила бой. Я им еще не сказала. Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай.

Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии четырех метров друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее».