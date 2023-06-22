Российские гимнастки Дина и Арина Аверины закончили МГИМО с красными дипломами.

«Мы очень рады, что у нас была возможность получить ценные знания в одном из лучших ВУЗов страны – МГИМО. Спасибо МГИМО за возможности и новые открытые горизонты! Ну и в лучших традициях - «Дальше-больше!», - написали девушки в социальных сетях и поделились фото с заветными корочками.

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике завершили обучение по программе профессиональной переподготовки «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации».

Поздравляем и ждем дальнейших достижений!

Источник: социальные сети Дины и Арины Авериных