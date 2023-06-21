Недавно Льюис Хэмилтон встретился с Ким Кардашьян на показе мужской коллекции Louis Vuitton от Фаррелла Уильямса. Семикратный чемпион мира был замечен разговаривающим с девушкой во время шоу.

Встреча Льюиса с Ким взбудоражила болельщиков гонщика.

Многие из них отреагировали на видео с показа, завирусившееся в сети. Большинство фанатов с юмором вспоминали о «проклятии Кардашьян» и советовали Льюису убежать от нее как можно скорее.

Проклятие Кардашьян — это интернет-теория о том, как мужчины, которые встречались с любой из сестер Кардашьян и расстались с ними, столкнулись с несчастьями в своей карьере и жизни.

@davidc98: «Проклятье Кардашьян – это последнее, что тебе нужно».

@abdoulzye: «Мой совет Льюису – беги как можно быстрее от этой женщины, если ты хочешь снова стать чемпионом мира».

@Desumeb: «Беги, Льюис, беги!».

@MollyFS44: «Это заставляет меня нервничать. БЕГИ, ЛЬЮИС. Она одинока, и она будет наступать».

@Victor55865963: «Если ты хочешь, чтобы Макс и дальше доминировал, то можешь продолжать общаться с ней…».

@TheLEM0NMAN: «Только не проклятье Кардашьян».