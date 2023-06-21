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😩 Формула-1 ужесточит контроль зоны стартовой решетки и сократит количество VIP гостей. Все из-за Неймара

Неймар Неймар
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FIA планирует сократить количество VIP пропусков после «инцидента» на Гран-при Испании Формулы-1.

Нападающий «ПСЖ» Неймар был одним из звездных гостей мероприятия, но руководству серии он запомнился больше как нарушитель.

Что он натворил? Не покинул гоночную зону после старта разогревочного круга - «всего-то».

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем не оставил этот эпизод без внимания. Поскольку правила требуют, чтобы к началу движения болидов по трассе на ней находились только представители команд, присутствие посторонних людей является нарушением правил.

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали пообещал, что подобных инцидентов больше не повторится.

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