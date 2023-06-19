Sportsdaily
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🛸 Дарта Вейдера выгнали с матча по крикету

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За Империю!

Болельщик, одетый как Дарт Вейдер, был выгнан со стадиона в Эдгбастоне во время матча по крикету между Англией и Австралией.

Энакина сопроводили два стюарда, а комментатор Sky Sports так и не понял, что случилось:

«Дарта Вейдер увели в подтрибунное помещение. Интересно, что он такого сделал, чтобы так пострадать?»

В соцсетях не промолчали.

💭 «Только в Англии вы могли видеть, как служба безопасности сопровождает Дарта Вейдера с крикета».

💭 «Ничто не описывает английское лето ярче, чем наказанный Дарт Вейдер во время матча по крикету за употребление пинты пива».

💭 «Никогда не думал, что увижу, как Дарта Вейдера выгоняют с крикета».

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