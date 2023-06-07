Между австралийским теннисистом Ником Кириосом и голливудским актером Беном Стиллером состоялся забавный диалог: парни согласились тренировать друг друга в своих профессиональных областях.

Все началось с того, что Кириос сообщил в социальных сетях, что задумывается о тренерской работе и спросил, заинтересован ли кто-то.

«Думаю о тренерстве, есть желающие?».

Стиллер, который является страстным поклонником Рафаэля Надаля, ответил Кириосу.

«Я открыт, но я должен знать, что ты серьезно».

«Давай сделаем это. Я в деле, а ты что скажешь?», - ответил теннисист.

«Сначала нам нужно решить, кто кого тренирует», — написал Стиллер.

«Я научу тебя, чтобы ты попал на профессиональный турнир, а потом ты научишь меня, чтобы я попал в кино», - не уступал Кириос.

Напомним, что Бен Стиллер — один из самых успешных комиков и режиссеров Голливуда, он снялся, снял и продюсировал множество блокбастеров, таких как «Образцовый самец», «Знакомство с родителями» и «Ночь в музее». Он также получил несколько наград и номинаций за свою работу, в том числе «Эмми», BAFTA и «Золотой глобус».