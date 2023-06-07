20 комментариев

Швеция стала первой страной в мире, которая официально зарегистрировала секс как вид спорта.

«Как и в любом другом виде спорта, для достижения желаемых результатов в сексе нужны тренировки. Поэтому вполне логично, что люди начинают соревноваться и в этом аспекте», — пояснил Times of India президент Шведской федерации секса Драган Братич.

Шведская федерация секса даже организовала первый чемпионат Европы по сексу, который пройдет в Гётеборге 8 июня.

На чемпионате Европы участники будут соревноваться в 16 дисциплинах (соблазнение, массаж, внешний вид, креатив в смене поз, знание камасутры итд.). В течение шести недель за каждую дисциплину можно будет получить от 5 до 10 баллов.

Каждое из соревнований будет длиться от 45 минут до одного часа, и участникам, возможно, придется соревноваться до шести часов в день.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие двадцать человек из разных стран, а победителей определит жюри и зрители.

Подтвержденные участники Чемпионата Европы по сексу: Selva Lapiedra (Испания), Ann Joy (Финляндия), Sexy Lexy (Португалия), Monsieur Lorenzo Viota (Франция), Nek Sinner (Греция), Matthew Meier (Украина), Barbie Sins (Великобритания), Mister Riddle (Словения), Sweet Mery (Хорватия) и Mugur (Румыния).

Сельва Лапьедра, модель бразильского происхождения будет представлять Испанию и считается одной из фавориток чемпионата. Актриса фильмов для взрослых успешно публикует контент без цензуры на OnlyFans.