Sportsdaily
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Секс=спорт🤪 Швеция зарегистрировала новый вид спорта и готовится к чемпионату Европы

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Швеция стала первой страной в мире, которая официально зарегистрировала секс как вид спорта.

«Как и в любом другом виде спорта, для достижения желаемых результатов в сексе нужны тренировки. Поэтому вполне логично, что люди начинают соревноваться и в этом аспекте», — пояснил Times of India президент Шведской федерации секса Драган Братич.

Шведская федерация секса даже организовала первый чемпионат Европы по сексу, который пройдет в Гётеборге 8 июня.

На чемпионате Европы участники будут соревноваться в 16 дисциплинах (соблазнение, массаж, внешний вид, креатив в смене поз, знание камасутры итд.). В течение шести недель за каждую дисциплину можно будет получить от 5 до 10 баллов.

Каждое из соревнований будет длиться от 45 минут до одного часа, и участникам, возможно, придется соревноваться до шести часов в день.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие двадцать человек из разных стран, а победителей определит жюри и зрители.

Подтвержденные участники Чемпионата Европы по сексу: Selva Lapiedra (Испания), Ann Joy (Финляндия), Sexy Lexy (Португалия), Monsieur Lorenzo Viota (Франция), Nek Sinner (Греция), Matthew Meier (Украина), Barbie Sins (Великобритания), Mister Riddle (Словения), Sweet Mery (Хорватия) и Mugur (Румыния).

Сельва Лапьедра, модель бразильского происхождения будет представлять Испанию и считается одной из фавориток чемпионата. Актриса фильмов для взрослых успешно публикует контент без цензуры на OnlyFans.

20 комментариев

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Человек_Легенда
В целом можно вынести на главную с расписаниями трансляций.

Интересно, винлайн будет линию открывать на это событие?)
+34
0
+34
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Karamzin
Хайлайты на спортсе будут?
+15
0
+15
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aya
Куда подавать заявку? Друг спрашивает))
+9
0
+9
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Владимир Щербинин
Ответ Karamzin
Хайлайты на спортсе будут?
Как обычно :мозаика из скринов))
+5
0
+5
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Посторонним В
Господь, жги! 🔥😆
+2
0
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Dmind
"Каждое из соревнований будет длиться от 45 минут до одного часа, и участникам, возможно, придется соревноваться до шести часов в день."
можно блиц-турнир для таких как я?
+2
0
+2
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gelkin
Спротс дожил до этого дня когда можно секс подавать как новости спорта 😎
+2
0
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Mizuntrope88
Ответ revol83
Комментировать будет Жора Черданцев!
закончит вообще все
+1
0
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VDX00
Ответ aya
Куда подавать заявку? Друг спрашивает))
Без шансов. Вид спорта командный, а команды из России под запретом(((
+1
0
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Георгий Большаков
Ответ aya
Куда подавать заявку? Друг спрашивает))
Если он не швед, не выйдет - больше нигде федераций нет
+1
0
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Miguelito2015
Главное, чтоб комментатором был не Губерниев.
+1
0
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CopaAmerica
Лига чемпионов будет?
+1
0
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fidgety_heart
В камеди-клаб лет 15 назад был номер Харламова и Батрутдинова про этот чемпионат )
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Janot
Надеюсь матч ТВ купит права на данный чемпионат!
+1
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Сигрдрива
считается одной из фавориток чемпионата
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Ну, как говорится, сильной женщине не нужны трусы.
(Ударение в последнем слове ставьте, как больше нравится).
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alexlipinskiy1984@yandex.ru
А нас и тут исключили?
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Иннокентий Смоктуновский
Ответ Георгий Большаков
Если он не швед, не выйдет - больше нигде федераций нет
Кто-то вообще читать не умеет:

Подтвержденные участники Чемпионата Европы по сексу: Selva Lapiedra (Испания), Ann Joy (Финляндия), Sexy Lexy (Португалия), Monsieur Lorenzo Viota (Франция), Nek Sinner (Греция), Matthew Meier (Украина), Barbie Sins (Великобритания), Mister Riddle (Словения), Sweet Mery (Хорватия) и Mugur (Румыния).
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Axmat Cecenov
Ставки принимаются?
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revol83
Комментировать будет Жора Черданцев!
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Андрей Давыдов
ждём фотоотчёты
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