Sportsdaily
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🤔 А вы знали, что Дрейк любит не только ставить на спорт, но и заниматься им? В сети завирусилось видео, где он круто работает на лапах 🥊

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Дрейк Дрейк
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Фанаты оценили боксерские навыки канадского рэпера Дрейка, известного большой любовью к спорту и, особенно, к ставкам на крупные события.

Оказывается, что Дрейк и сам находится в неплохой форме. В соцсетях можно найти видео, где музыкант тренируется на лапах. Вполне достойно.

Заметили, что он двигается как Флойд? Но есть и изъяны, о которых внимательные пользователи, конечно, напомнили.

💭 «Он продолжает держать левую руку внизу, поэтому вопрос: «У него есть подбородок?»

💭 «Неплохо, продолжай работать!»

💭 «Любой может хорошо выглядеть на лапах или боксерской груше, но я хочу увидеть, как он дерется в спарринге».

💭 «Его подбородок слишком высоко».

💭 «Неплохая работа с на лапах».

Какой бой Дрейка вы бы хотели увидеть? Помимо Олега Монгола.

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