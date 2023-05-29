😏 «Салага». Реакция Флойда Мейвезера на провальное выступление телохранителя
Джиззи Мак - профессиональный телохранитель, который известен тем, что входит в свиту Флойда Мейвезера-младшего.
Осенью он решил попробовать себя на боксерском ринге, но порадовать начальство не удалось - сокрушительное поражение от Кодзи Танаке. Эх, а в 2017 году он еще пытался попасть в UFC.
Видели реакцию Флойда? Поединок проходил в андеркарде главного боя между Мейвезером и Микуру Асакурой.
Флойд, похоже, был готов к такому результату.
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