Джиззи Мак - профессиональный телохранитель, который известен тем, что входит в свиту Флойда Мейвезера-младшего.

Осенью он решил попробовать себя на боксерском ринге, но порадовать начальство не удалось - сокрушительное поражение от Кодзи Танаке. Эх, а в 2017 году он еще пытался попасть в UFC.

Видели реакцию Флойда? Поединок проходил в андеркарде главного боя между Мейвезером и Микуру Асакурой.

Флойд, похоже, был готов к такому результату.