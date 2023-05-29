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😏 «Салага». Реакция Флойда Мейвезера на провальное выступление телохранителя

бокс бокс
Флойд Мейвезер-младший Флойд Мейвезер-младший
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Джиззи Мак - профессиональный телохранитель, который известен тем, что входит в свиту Флойда Мейвезера-младшего.

Осенью он решил попробовать себя на боксерском ринге, но порадовать начальство не удалось - сокрушительное поражение от Кодзи Танаке. Эх, а в 2017 году он еще пытался попасть в UFC.

Видели реакцию Флойда? Поединок проходил в андеркарде главного боя между Мейвезером и Микуру Асакурой.

Флойд, похоже, был готов к такому результату.

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