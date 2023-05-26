Джейк Пол поддержал Мохаммеду Салаху после того, как «Ливерпуль» не попал в зону Лиги чемпионов
«Ливерпулю» не удалось попасть в зону Лиги чемпионов по окончании сезона, но популярный ютубер и профессиональный боксер Джейк Пол поддержал звезду английского клуба Мохаммеда Салаха.
В четверг вечером «МЮ» закрепил за собой место в Лиге чемпионов, победив «Челси» со счетом 4:1. Результат не только обеспечил «Юнайтед» место в престижном турнире, но и разрушил надежды «Ливерпуля», отправив их в Лигу Европы.
Мо Салах выразил свое разочарование в Twitter.
«Я совершенно опустошен. Этому нет абсолютно никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий год, но мы потерпели неудачу. Мы – «Ливерпуль», и квалификация в этот турнир – это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас», – написал форвард «красных».
Джейк Пол обратился к Мохаммеду Салаху, заверив звезду «Ливерпуля», что его по-прежнему любят и поддерживают, несмотря на неудачу:
«Все в порядке, мы любим тебя. Алекса, включи You’ll Never Walk Alone».
Спасибо что вторую "д" не убрали, хотя бы выглядит как опечатка.