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Джейк Пол поддержал Мохаммеду Салаху после того, как «Ливерпуль» не попал в зону Лиги чемпионов

Джейк Пол
Мохамед Салах Мохамед Салах
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

«Ливерпулю» не удалось попасть в зону Лиги чемпионов по окончании сезона, но популярный ютубер и профессиональный боксер Джейк Пол поддержал звезду английского клуба Мохаммеда Салаха.

В четверг вечером «МЮ» закрепил за собой место в Лиге чемпионов, победив «Челси» со счетом 4:1. Результат не только обеспечил «Юнайтед» место в престижном турнире, но и разрушил надежды «Ливерпуля», отправив их в Лигу Европы.

Мо Салах выразил свое разочарование в Twitter.

«Я совершенно опустошен. Этому нет абсолютно никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий год, но мы потерпели неудачу. Мы – «Ливерпуль», и квалификация в этот турнир – это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас», – написал форвард «красных». 

Джейк Пол обратился к Мохаммеду Салаху, заверив звезду «Ливерпуля», что его по-прежнему любят и поддерживают, несмотря на неудачу:

«Все в порядке, мы любим тебя. Алекса, включи You’ll Never Walk Alone».

2 комментария

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Алексей Краснов
Что Джейк Пол поддержал Мохаммеду Салаху?
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Kanonir152
"Джейк Пол поддержал Мохаммеду Салаху"
Спасибо что вторую "д" не убрали, хотя бы выглядит как опечатка.
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