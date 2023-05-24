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💣💣💣 Замахнется на восьмой? Льюис Хэмилтон ведет активные переговоры с руководством «Феррари»

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Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
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Неожиданно.

Похоже, что у Льюиса Хэмилтона вскоре может появиться отличная возможность взять восьмой чемпионский титул Формулы-1. А поможет ему с этим команда «Феррари».

По данным Mail Online, руководство «Феррари» готово раскошелиться, чтобы заманить британца в свою команду. Сообщается, что сумма контракта может составить 40 миллионов фунтов стерлингов, а сам гонщик находится на постоянной связи с президентом скудерии Джоном Элканном.

Пока неизвестно, на чье место претендует британский гонщик. Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце текущего сезона.

1 комментарий

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TravenS
Чугунов, не трогай хотя бы раздел ф1, я тут отдыхаю от таких как ты)
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