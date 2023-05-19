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«Я нервничал весь день». Оказалось, что за Ферсаппена болеет даже король Нидерландов👑

Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
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Родом из Нидерландов, Макс Ферстаппен является одним из самых популярных спортсменов своей страны. Его успешная карьера объясняет бум Формулы-1 в Нидерландах.

Ферстаппен привлек внимание даже голландской королевской семьи. Король Виллем-Александр сообщил, что болел за гонщика Red Bull в 2021 году, когда он стал первым чемпионом Нидерландов в Формуле-1.

Путь Ферстаппена к славе в 2021 году был непростым, он столкнулся с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. После титанической борьбы на протяжении всего сезона оба спортсмена вышли в финальную гонку в Абу-Даби с равными очками.

Король Александр с волнением следил за финалом. Описывая гонку, он признался в своем подкасте «Глазами короля»:

«Я смотрел гонку дома и нервничал весь день. Я убедил детей, что они тоже должны смотреть. Во время гонки не было похоже, что Макс выиграет. Но я бы не бросил смотреть и никому бы не дал бросить, потому что весь день ждал этого. К счастью, все завершилось благополучно».

Терпение Его Величества окупилось, когда Макс Ферстаппен вышел победителем, принеся домой чемпионство.

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