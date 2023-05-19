8 комментариев

Транс-спортсменка Хальба Диуф осудила маргинализацию в спорте после того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила трансгендерным женщинам участвовать в международных соревнованиях, положив конец мечте спортсменки о беге на Олимпийских играх в Париже.

«Я не могу понять это решение, поскольку трансгендерным женщинам всегда разрешалось участвовать в соревнованиях, если их уровень тестостерона был ниже определенного порога», - заявила Диуф Reuters.

Президент IAAF Себастьян Коу объявил в марте, что ни один трансгендерный спортсмен, достигший мужского полового созревания, не будет допущен к участию в соревнованиях, которые учитываются в мировых рейтингах.

«Единственная гарантия, которую имеют трансгендерные женщины - это их право жить так, как они хотят, и нам отказывают в этом, нас преследуют. Я чувствую себя маргиналом, потому что меня исключают из соревнований», - поделилась спортсменка.

Родившийся в Сенегале спринтер живет во Франции с четырех лет, будучи взрослым переехал в Экс-ан-Прованс, где начал гормональную терапию для смены пола. Гендерный переход был признан французскими властями в 2021 году.

Эндокринолог Диуф, Ален Берлинер тоже не согласна с решением федерации:

«Диуф - физиологически, гормонально и юридически является женщиной. Ее уровень тестостерона в настоящее время ниже, чем в среднем у женщин, родившихся женщинами», — сообщает Reuters.