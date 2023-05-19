Sportsdaily
Блог

Спринтер-трансгендер оспаривает запрет Легкоатлетической федерации на участие трансгендеров в международных соревнованиях

Клубы Клубы
Легкая атлетика Легкая атлетика

Транс-спортсменка Хальба Диуф осудила маргинализацию в спорте после того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила трансгендерным женщинам участвовать в международных соревнованиях, положив конец мечте спортсменки о беге на Олимпийских играх в Париже.

 «Я не могу понять это решение, поскольку трансгендерным женщинам всегда разрешалось участвовать в соревнованиях, если их уровень тестостерона был ниже определенного порога», - заявила Диуф Reuters.

Президент IAAF Себастьян Коу объявил в марте, что ни один трансгендерный спортсмен, достигший мужского полового созревания, не будет допущен к участию в соревнованиях, которые учитываются в мировых рейтингах.

«Единственная гарантия, которую имеют трансгендерные женщины - это их право жить так, как они хотят, и нам отказывают в этом, нас преследуют. Я чувствую себя маргиналом, потому что меня исключают из соревнований», - поделилась спортсменка.

Родившийся в Сенегале спринтер живет во Франции с четырех лет, будучи взрослым переехал в Экс-ан-Прованс, где начал гормональную терапию для смены пола. Гендерный переход был признан французскими властями в 2021 году.

Эндокринолог Диуф, Ален Берлинер тоже не согласна с решением федерации:

«Диуф - физиологически, гормонально и юридически является женщиной. Ее уровень тестостерона в настоящее время ниже, чем в среднем у женщин, родившихся женщинами», — сообщает Reuters.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Кораблёв
Боритесь за организацию Олимпиады с отдельными соревнованиями только для трансгендеров
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bag2879
Красивое )))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramazan Abdokov
расстрелять оно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
«Диуф - физиологически является женщиной". То есть он сделал операцию по смене пола? Если да, то без вопросов. Если нет, то пусть соревнуется с трансами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
А что если МОК допускает трансгендеров и транссексуалов до спортивных соревнований, Африка, Азия, ЛА объявляет этому протест и отказываются соревноваться, Россия с Китаем создают аналог Олимпиады и страны из этих континентов присоединяются к ним. Вот это был бы номер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almaz KENZHEBEKOV
Мбаппе зашёл в чат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaban8
Пусть участвует конечно. Но с мужиками.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksim1302
Только из-за этого надо всю Европу очистить, какие же гнилые там люди, если поддерживают такую дичь и защищают ее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий