Sportsdaily
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🎥Прыгунья с шестом показала свой третий сосок в социальных сетях: видео стало вирусным

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Прыгунья с шестом из Небраски Джесс Гарднер опубликовала видео, ответив на слухи о том, что у нее есть третий сосок.

В видео Гарднер, у которой более 200 000 подписчиков в TikTok, подтвердила, что у нее есть третий сосок, но она не стыдится этого.

«Это правда, у меня есть третий сосок, не буду врать», — сказал Гарднер в видео.

«Раньше мне было стыдно, но я просто приняла это».

Видео Гарднер было просмотрено более 1 миллиона раз, в комментариях многие поддержали девушку.

Тренер спортсменки Бен Хэммонс сказал, что гордится подопечной – ее уверенность вдохновляет других.

«Джесс — прекрасная спортсменка и человек, она вдохновила многих, и я горжусь тем, что она такая уверенная в себе». — сказал Хэммонс.

Эта особенность красотке не мешает добиваться успехов в спорте и в социальных сетях.

 

 

6 комментариев

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Адекватник
Зачем третий? Лучше первые два...
+15
0
+15
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Pink Floyd1276
Помню еще фильм Шварца "Вспомнить все" - там тоже гуляла одна трипл-нипл.
+7
0
+7
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velosipedin
ничего не вижу на видео
+6
0
+6
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Коробкин
Ответ Адекватник
Зачем третий? Лучше первые два...
по возможности, конечно, неплохо было бы всё осмотреть, вдруг четвертый найдется
+5
0
+5
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DeGrig
Ответ Pink Floyd1276
Помню еще фильм Шварца "Вспомнить все" - там тоже гуляла одна трипл-нипл.
это была накладная третья грудь ) а вот есть дамочки, которые после этого пошли на операцию ради третьей груди.
+1
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МОНТЁР ТуПи
У меня таких третьих сосков полно на теле, родинки называются
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