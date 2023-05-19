Прыгунья с шестом из Небраски Джесс Гарднер опубликовала видео, ответив на слухи о том, что у нее есть третий сосок.

В видео Гарднер, у которой более 200 000 подписчиков в TikTok, подтвердила, что у нее есть третий сосок, но она не стыдится этого.

«Это правда, у меня есть третий сосок, не буду врать», — сказал Гарднер в видео.

«Раньше мне было стыдно, но я просто приняла это».

Видео Гарднер было просмотрено более 1 миллиона раз, в комментариях многие поддержали девушку.

Тренер спортсменки Бен Хэммонс сказал, что гордится подопечной – ее уверенность вдохновляет других.

«Джесс — прекрасная спортсменка и человек, она вдохновила многих, и я горжусь тем, что она такая уверенная в себе». — сказал Хэммонс.

Эта особенность красотке не мешает добиваться успехов в спорте и в социальных сетях.