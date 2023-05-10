Самый сильный человек в мире Эдди Холл купил заброшенный контейнер за £12 500. Открыв его, он не смог поверить своим глазам 😱🤯🤯

Это куш.

Эдди Холл показал, что у него есть необходимая чуйка для покупки заброшенных контейнеров.

Экс-победитель World's Strongest Man купил на аукционе контейнер стоимостью 12 500 фунтов стерлингов, но при этом знал лишь то, что он принадлежал ювелиру.

Эдди долго пытался открыть его, используя лом, молоток, электроинструменты и даже танк, который необъяснимо откуда у него оказался.

По сути, добавив траты на вскрытие контейнера, можно сказать, что он обошелся ему в 13 500 фунтов.

Открыв его, Холл обнаружил 12 золотых сувениров, которые, по оценкам, стоят около 4000 фунтов, что уже неплохо. Также он нашел инструменты и бриллиантовое кольцо.

Когда уже казалось, что спортсмен уйдет в минус в задней части контейнера показался логотип, который...

Принадлежал автомобилю Bentley.

Холл нашел ключи и попытался завести двигатель, но не смог, поскольку нужно было зарядить аккумулятор.

Оказалось, что стоимость машины значится в районе 40 000 фунтов стерлингов.

Полное видео.

Риск оправдан!