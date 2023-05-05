Это спонсор!

Организаторы женского марафона в Мадриде извинились после того, как наградили победителей кухонной техникой и продуктами с низким содержанием жира.

Гонка Carrea de la Mujer - это 7-километровая трасса, которая собирает более 30 000 участников каждый год.

Женщины преодолевают улицы Мадрида, начиная с Национального археологического музея и заканчивая памятником на западной окраине.

В этом году забег проходил 7 мая, которое совпало с празднованием Дня матери. Количество участников превысило 32 000 человек.

Организаторов обвинили в сексизме из-за призов, которые предназначались лучшим бегуньям. Однако они отвергли обвинения, уточнив, что кухонная техника стала наградой, поскольку главный спонсор - компания, занимающаяся бытовыми приборами.

«Мы понимаем, что с предвзятой точки зрения это может вызвать некоторые споры, и приносим извинения, если какая-либо женщина, возможно, чувствовала себя обиженной, но этот приз, который мы не ассоциируем с сексизмом идеально подходит для любого спортсмена.

В любом случае, мы принимаем критику, приносим извинения, если кто-то обиделся, и обещаем принять меры, необходимые для предотвращения этого недопонимания в будущем, - заявили организаторы.

Сербская бегунья Ивана Загорац выиграла забег, уложившись в 24 минуты и 7 секунд. Любопытно, что девушка финишировала одновременно со своей сестрой-близнецом Сладяной, которая формально заняла вторую позицию.

Скандал произошел после того, как государственный секретарь Испании по вопросам равенства Анджела Родригес Пэм написала об этом в соцсетях

«Победитель женской гонки получила кухонный комбайн, а остальные обезжиренные продукты.

Если вы побеждаете - домохозяйка, а если нет, то похудеете. Проблема не в розовой форме, а в том, что компании прячутся за «призами», чтобы скрыть необходимость борьбы с сексизмом».