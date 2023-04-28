Существует всего одна фотография, где ее можно увидеть.

У легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана есть татуировка, которую он почти не демонстрирует на публике.

Большинство игроков NBA да и большинство спортсменов в целом увлекаются тату и с радостью покрывают ими все тело, но Джордан никогда не был участником этого тренда.

Однако у звезды баскетбола все же есть одна небольшая татуировка, и она расположена у него на левой груди.

Сэм Смит, в 1991 году написавший книгу «Правила Джордана», рассказал об этом в своей колонке для NBA.com.

«Мало известно, что у него есть татуировка, подкова-омега над левой грудью, и он всегда был немного чувствителен по отношению к ней».

В открытом доступе есть всего одна фотография, где можно заметить подкову на теле легенды баскетбола, — обложка книги Боба Грина 1995 года «Отскок: Одиссея Майкла Джордана».

Журналист Sportscasting Ашиш Матур утверждает, что эта тату набита в память о времени, когда Джордан учился в Университете Северной Каролины.

«У Джордана есть небольшая татуировка над левой грудью. Это подкова в форме буквы омега, и она была набита, чтобы подтвердить свою приверженность черному братству Омега Пси Фи, частью которого он был, когда учился в Университете Северной Каролины».