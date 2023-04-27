А еще сравнил миллиардера с китом.

Звезда NFL Тайбор Пеппер назвал владельца твиттера Илона Маска «маленькой сучкой» после того, как соцсеть убрала значок верификации с аккаунта спортсмена.

В октябре прошлого года Маск купил социальную сеть за 38,1 миллиарда фунтов стерлингов, и самым нашумевшим изменением под его руководством стало взимание платы за галочку, которая раньше была знаком того, что профиль действительно принадлежит известной личности. Теперь же за нее нужно заплатить 8 долларов в месяц (или 11 для тех, кто пользуется устройствами Apple. За эту цену пользователи получают не только синюю галочку, но и дополнительные функции, вроде редактирования своих постов.

Недавно миллиардер объявил, что знаки верификации, полученные до его прихода к власти, будут удалены.

Ряд знаменитостей и звезд спорта, в том числе Криштиану Роналду, потеряли свои синие галочки на прошлой неделе, и многих из них очень разозлило решение Маска. Например, Леброн Джеймс выразил свое несогласие с новой политикой компании и отказался за эту услугу.

Игрок «Сан-Франциско Форти Найнерс» Тайбор Пеппер тоже был недоволен тем, что в следствие чистки он потерял свою галочку, и резко отозвался о владельце платформы:

«Эта маленькая сучка наконец сделала это, он убрал мою галочку. Кстати, я никогда не заплачу за эту дерьмовую платформу. #BelugaWhaleLookinAss (задница, выглядящая, как белуха)».

Как сообщает New York Post, Пеппер вскоре удалил этот пост, но интернет помнит все.

Война за галочки продолжается.