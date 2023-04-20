«Я получила травму и заблудилась». Но фотографировалась после финиша.

Ультрараннер Йосия Закшевски была дисквалифицирована после гонки из Манчестера в Ливерпуль за то, что преодолела часть дистанции на автомобиле.

Об этом свидетельствуют показания датчиков, которые были прикреплены к форме спортсменки.

Шотландская бегунья приняла участие в гонке на 50 миль, которая состоялась 7 апреля, финишировав третьей.

Она «пробежала» дистанцию за 7 часов 25 минут, но данные сервиса Strava показывают, что она в определенный момент набрала «сверхчеловеческую скорость» 35 миль в час, что делает ее быстрее самого Усэйна Болта.

Директор гонки GB Ultras выступил с заявлением, подтверждающим, что 47-летняя бегунья была дисквалифицирована за «использование транспортных средств во время части маршрута».

Закшевски утверждает, что она заблудилась и получила травму ноги, поэтому села в машину.

«Я хотела сняться на другой стороне поля, где стояли маршалы.

Когда я добралась до пункта, я сказала им, что была в машине и должна сняться, но они ответили: «Вы будете ненавидеть себя, если остановитесь».

Я убедилась, что не обогнала тех, кто был впереди меня, чтобы не вмешиваться в гонку. Я допустила огромную ошибку, приняв трофей, и должна был вернуть его. Признаю, что не стоило делать фотографии с призом, но я чувствовала себя слишком плохо, что трезво рассуждать.

Я идиотка и хочу извиниться перед соперниками. Это было не злонамерение, а простое недопонимание.

Я бы никогда намеренно никого не обманула, и это была не турнирная гонка, но я не хочу оправдываться», - заявила бегунья.

Добавим, что Йосия Закшевски в прошлом году установила мировой рекорд на Тайбэйском ультрамарафоне.