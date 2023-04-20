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🤬 «Всем можно менять цвет волос, а только одной Алине нельзя! Сразу закритиковали и закудахтали». Реакция фанатов на новый образ Загитовой

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала подписчиков новым образом.

Девушка сделала мелирование. На первый взгляд изменения не существенные, но не покидает ощущение, что Алина стала совсем другой.

Фанаты по-разному отнеслись к новому стилю Загитовой.

💭 «Темные волосы лучше! С темными волосами - она прямо роковая красотка! А это так....».

💭 «Мне не нравится, теряется индивидуальность. Становится, как все. Но, ей виднее...».

💭 «Алине темный лучше, безусловно».

💭 «Алине так тоже хорошо! Всем можно менять цвет волос, только одной Алине нельзя, сразу закритиковали и закудахтали, в брюнетку перекрасится, дело 5 минут!».

💭 «Очень красиво!❤️👍🏻».

💭 «Ну красотка».

💭 «Круто, но так не привычно».

💭 «Что так, что так все равно красотка».

Источник - соцсети Загитовой

5 комментариев

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Татьяна Тычинская
Симпатично получилось. Алине идёт. Нежный, весенний образ.
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Ирина Чунаева
Неожиданно! Стилисту респект. Образ не испортило, подчеркнуло красоту и молодость. Алинка с мини макияжем просто мармеладка!
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Люблю Женьку
Нам нравится! 👌 👍 Свежо!
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AllaS
Очень симпатично. Весеннее разнообразие. Будем привыкать . Попробовать мелирование надо, игра цветов. 🔥🌞
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Александр Бородин
Да хоть на лысо пострижется, какая разница вообще. Ее дело
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