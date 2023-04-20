Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала подписчиков новым образом.

Девушка сделала мелирование. На первый взгляд изменения не существенные, но не покидает ощущение, что Алина стала совсем другой.

Фанаты по-разному отнеслись к новому стилю Загитовой.

💭 «Темные волосы лучше! С темными волосами - она прямо роковая красотка! А это так....».

💭 «Мне не нравится, теряется индивидуальность. Становится, как все. Но, ей виднее...».

💭 «Алине темный лучше, безусловно».

💭 «Алине так тоже хорошо! Всем можно менять цвет волос, только одной Алине нельзя, сразу закритиковали и закудахтали, в брюнетку перекрасится, дело 5 минут!».

💭 «Очень красиво!❤️👍🏻».

💭 «Ну красотка».

💭 «Круто, но так не привычно».

💭 «Что так, что так все равно красотка».

Источник - соцсети Загитовой