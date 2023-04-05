Знакомьтесь с Оливией Данн! Гимнастка-миллионер с армией подписчиков в социальных сетях.

Девушке всего 20 лет, но она стала миллионером в 18 лет. При этом Данн никогда не выступала на крупных международных турнирах, а ее полученные баллы далеки от топ-уровня.

Оливия учится в Луизианском университете по спортивной стипендии и выступает за него на различных соревнованиях.

Эксперты считают, что годовой доход спортсменки уже превышает два миллиона долларов именно благодаря социальным сетям.

И это неудивительно! С такой внешностью можно обойтись и без медалей!