Sportsdaily
Блог

Гимнастка из США - миллионер без единой медали: с такой внешностью успехи в спорте необязательны

Клубы Клубы
Гимнастика Гимнастика

Знакомьтесь с Оливией Данн! Гимнастка-миллионер с армией подписчиков в социальных сетях. 

Девушке всего 20 лет, но она стала миллионером в 18 лет. При этом Данн никогда не выступала на крупных международных турнирах, а ее полученные баллы далеки от топ-уровня. 

Оливия учится в Луизианском университете по спортивной стипендии и выступает за него на различных соревнованиях.

Эксперты считают, что годовой доход спортсменки уже превышает два миллиона долларов именно благодаря социальным сетям. 

И это неудивительно! С такой внешностью можно обойтись и без медалей!

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий