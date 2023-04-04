Все началось в 80-х...

Cегодня состоится премьера фильма «AIR», в основе сюжета которого лежит история легендарных кроссовок. Режиссером фильма является Бен Аффлек, который и играет одну из главных ролей вместе с Виолой Дэвис и Мэттом Деймоном.

Air Jordan появились благодаря сотрудничеству звезды «Чикаго Буллс» Майкла Джордана и Nike, бренда, который сделал ставку на спортсмена с самого начала, не зная, что их сотрудничество принесет миллиарды. На тот момент они и представить не могли, что спустя десятилетия эти кроссовки станут культом, а одна из пар станет самой дорогой в истории.

Майкл впервые надел «Air Jordan 1» в 1980-х годах, и их дизайн стал шоком для публики, ведь они не были похожи ни на что, виденное ранее. Это был настоящий феномен десятилетия, и все хотели иметь кроссовки, как у звездного игрока НБА.

За более чем 40 лет Nike выпустил множество разнообразных моделей Air Jordan, но есть одна пара, более особенная, чем остальные. Самая дорогая пара в истории.

В 2020 году кроссовки «Air Jordan 1», которые носил Майкл Джордан в игре 1985 года, с автографом баскетболиста были проданы за 560 тысяч долларов на аукционе Sotheby’s. Эта пара была разработана дизайнером Питером Муром, а еще эти кроссовки разного размера (левый: 13, правый: 13,5), потому что Джордану так было комфортнее играть.

Книга рекордов Гиннеса присвоила этой паре звание самых дорогих кроссовок, когда-либо проданных на аукционе.

Культовый игрок, культовые кроссовки.