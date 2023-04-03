Sportsdaily
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😱😱😱 Камера в американском спортзале зафиксировала шокирующие кадры. Кто-то ворвался и открыл стрельбу

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Шокирующие кадры запечатлела камера в тренажерном зале города Западная Колумбия (штат Южная Каролина, США).

Один из посетителей решил заснять свою тренировку, но его прервал ужасающий случай - кто-то ворвался в зал и открыл стрельбу.

Звуки выстрелов хорошо слышны на записи, а люди быстро покинули помещение.

Видео набрало больше 7 миллионов просмотров за два дня.

Остается самый главный вопрос - кто хотел ограбить спортзал?

1 комментарий

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roni11
Сводка криминалых новостей на спорте. Дерзай Чугунов.
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