😱😱😱 Камера в американском спортзале зафиксировала шокирующие кадры. Кто-то ворвался и открыл стрельбу

Шокирующие кадры запечатлела камера в тренажерном зале города Западная Колумбия (штат Южная Каролина, США).

Один из посетителей решил заснять свою тренировку, но его прервал ужасающий случай - кто-то ворвался в зал и открыл стрельбу.

Звуки выстрелов хорошо слышны на записи, а люди быстро покинули помещение.

Видео набрало больше 7 миллионов просмотров за два дня.

Остается самый главный вопрос - кто хотел ограбить спортзал?