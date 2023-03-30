До этого никто даже не знал ее имени.

Трансгендерная баскетболистка, которая мечтает играть в женской лиге NBL1 в Австралии, ответила на обрушившуюся на нее критику.

Команда «Килсит Кобрас», выступающая в полупрофессиональной лиге, объявила о своем желании принять в свой состав спортсменку, сменившую пол, и эта новость попала в заголовки почти каждого зарубежного издания.

Решение клуба разделило аудиторию: одни хвалили стремление к инклюзивности, а другие, напротив, резко критиковали этот шаг — в том числе заслуженный баскетболист Эндрю Богут.

Бывший чемпион НБА поддержал всех возмущающихся, написав:

«Говорят, что в NBL1 в предстоящем сезоне будет играть биологический мужчина. Вы согласны пожертвовать святостью женского спорта во имя «инклюзивности»?»

Пока все это происходило, имя главного героя этой истории оставалось неизвестным. До сих пор.

На подкаст Under the Surface к австралийской баскетболистке Аннели Мейли пришла Лекси Роджерс, которая надеется присоединиться к «Килсит Кобрас» в следующем сезоне. Вот как она отреагировала на критику в свой адрес.

«Хорошо иметь право высказаться и показать свой голос, потому что люди думают о гипотетическом человеке и создают в своей голове образ того, как выглядит трансгендерный спортсмен. Во-первых, я не думаю, что это обо мне, и, во-вторых, я думаю, что это немного грубо, люди забывают, что речь идет о настоящем человеке», — сказала Лекси.

«Если вы ничего об этом не знаете и не понимаете, то, во-первых, не спешите кричать в интернете, потому что это, вероятно, просто неверно, и, во-вторых, идите и узнайте об этом, спросите.

Пожалуйста, будьте вежливы. Это была тяжелая неделя, так что просто постарайтесь помнить, что существуют настоящие люди, которых затрагивают эти дискуссии и эти дебаты. Стоит находить время, чтобы изучать вопрос, а не мешать другим своими предрассудками и мнением».

Лекси надеется, что она сможет построить баскетбольную карьеру, она мечтает однажды сыграть в WNBL (женская баскетбольная лига Австралии), а также за сборную на международном уровне.

«Прийти в женский баскетбол было довольно круто, потому что, к сожалению, я не знала многих из вас раньше. Но теперь, наблюдая за тем, как вы [Мейли] играете, и наблюдая, как играют такие девушки, как Кайла [Джордж], [Моник] Конти… Вот чего я хочу добиться, вот где я хочу быть.

Каждый раз, когда я на баскетбольной площадке, каждый раз, когда я с девочками, каждый раз, когда у меня происходит что-то, связанное с баскетболом, — это просто подарок. Я никогда не думала, что буду здесь… Снова играть в баскетбол на этом уровне… Это очень интересно, и я очень благодарна».

А на чьей вы стороне?